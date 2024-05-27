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Sahil Güvenliğin operasyonları sonuç verdi: Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda kurtarıldı.

00:58 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 32 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, lastik botta bulunan 10'u çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


#Bodrum
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#Sahil Güvenlik
#göçmen
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