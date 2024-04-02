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Sahil Güvenlik İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmeni yakaladı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonları sonucunda 71 düzensiz göçmen yakalanırken 16 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

00:25 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 00:35 - 2/04/2024 Salı
AA
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ekipler Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan üç bottaki 30'u çocuk 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#İzmir
#Sahil Güvenlik
#göçmen
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