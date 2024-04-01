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Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonları sonucu yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

22:36 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.
Göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 25'i çocuk 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.


#Ayvalık
#Balıkesir
#düzensiz göçmen
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