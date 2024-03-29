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Hatay'da 25 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

15:40 - 29/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 27-28 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya, İskenderun ve Belen ilçelerinde operasyon düzenledi.


Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25 kişi yakalandı.


Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen A.D. ve N.K. gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Yabancı uyruklu 25 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#Hatay
#göçmen
#göçmen kaçakçısı
#operasyon
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