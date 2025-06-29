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Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik sürüklenen bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı

00:0629/06/2025, Pazar
AA
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, göçmenleri güvenli şekilde bota alarak karaya çıkardı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibi, bottaki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


#Muğla
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#düzensiz göçmen
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