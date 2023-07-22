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Şahinbey Belediyesi Mehmetçik’in yanında

Şahinbey Belediyesi “Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden” projesiyle asker adaylarının yanında olmaya devam ediyor.

04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Belediye bugüne kadar askere gidecek gençlerin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren 67 bin yol çantasının dağıtımını yaptı. İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, asker adayları tarafından yoğun ilgi gördü. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerler için ne yapılsa az olacağını belirterek, “Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olacağız” dedi. Askere gitmeden önce belediye binasına gelerek hediye çantalarını alan asker adayları, Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür etti.


#Şahinbey Belediyesi
#Mehmetçik
#çanta
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