Şahinbey Belediyesi Mehmetçik’in yanında

Belediye bugüne kadar askere gidecek gençlerin ihtiyaç duyacağı farklı malzemeleri içeren 67 bin yol çantasının dağıtımını yaptı. İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, asker adayları tarafından yoğun ilgi gördü. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerler için ne yapılsa az olacağını belirterek, “Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olacağız” dedi. Askere gitmeden önce belediye binasına gelerek hediye çantalarını alan asker adayları, Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür etti.