Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Sahte dövizle esnaftan alışveriş yapan turist sınır dışı edildi

Sahte dövizle esnaftan alışveriş yapan turist sınır dışı edildi

23:5426/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İngiliz turistin başka esnafı mağdur etmiş olabileceği de düşünülüyor.
İngiliz turistin başka esnafı mağdur etmiş olabileceği de düşünülüyor.

Muğla'da girdiği işletmeden sahte dövizle alışveriş yaptığı belirlenen İngiliz turist gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen turist, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte pound ile alışveriş yaptığı belirlenen İngiliz turist J.A.C., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist, sınır dışı edildi.

Marmaris 24 Nisan günü ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir SPA salonuna giden İngiliz turist, iddiaya göre sahte pound ile ödeme yaptı. Turistin işletmeden ayrılmasından kısa sürede sonra dövizin sahte olduğunu fark eden işletmeci durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Marmaris Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

300 saat güvenlik kamerası izlendi

Ekiplerin yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 300 saat güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek şüphelinin konakladığı otel ve kimliği tespit edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile düzenlenen operasyonda şüphelinin kaldığı apart otel odasında arama yapıldı. Aramada 37 adet sahte 20 pound ele geçirilirken İngiliz Turist J.A.C., çeşitli iş yerlerinde bu paralardan kullandığını söyledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan günü adliyeye sevk edilen İngiliz turist J.A.C., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Emniyet yetkilileri, başka mağdurların da olabileceğini, şikayetlerin değerlendirileceğini bildirdi.



#Marmaris
#Turist
#Döviz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?