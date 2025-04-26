Sahte dövizle esnaftan alışveriş yapan turist sınır dışı edildi

Marmaris 24 Nisan günü ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir SPA salonuna giden İngiliz turist, iddiaya göre sahte pound ile ödeme yaptı. Turistin işletmeden ayrılmasından kısa sürede sonra dövizin sahte olduğunu fark eden işletmeci durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine Marmaris Asayiş Şube Müdürlüğü ile Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.