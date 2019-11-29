Gündem Sahte parayla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı
ADANA

Sahte parayla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aile gibi davranan 4 kişi, yaşlı bir kişiye ait olan iki adet altın yüzüğü sahte para vererek satın aldı. Vatandaş, paranın sahte olduğuu anlayınca olayı polise ihbar etti. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası zanlıların Adana istikametine doğru kentten ayrıldıkları belirlendi. Konunun Adana Emniyetine bildirilmesinden sonra harekete geçen polis ekipleri, zanlıları merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda yakaladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarsus ilçesinde aile gibi davrandıkları iddia edilen 4 kişi, yaşlı bir kişiye ait iki adet yüzüğü sahte para vererek satın aldı.

Paranın sahte olduğunu anlayan vatandaş olayı polise ihbar etti.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası zanlıların bir araçla ilçeye geldikleri ve Adana istikametine doğru kentten ayrıldıkları belirlendi.

Adana'da yakalandılar

  • Konunun Adana Emniyetine bildirilmesinden sonra harekete geçen polis ekipleri, zanlıları merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda yakaladı.

Ekipler araçta yaptığı incelemede sürücü A.C.D'nin üzerinden 25 adet 50 TL sahte banknot ve bir bayan çantasından bir adet yüzük ele geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili sürücü A.C.D. ile araçta yolcu konumumda bulunan G.A, P.S. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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