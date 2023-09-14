Sahte savcı 'FETÖ’cüler hesabınıza el koyacak' diyerek yaşlı adamı dolandırdı

71 yaşındaki Mustafa S., zararının karşılanması için şikayetçi oldu.
Kocaeli’de, Mustafa S.’yi arayan M.Ö. isimli şahıs, kendini savcı olarak tanıtarak FETÖ’cülerin hesabına el koyacağı yalanını söyleyerek, bankada bulunan parasını kendisine verecekleri İBAN numarasına göndermesini istedi. Ne yapacağını bilemeyen 71 yaşındaki Mustafa S., şahsa inanarak söz konusu banka hesabına 40 bin TL gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polise şikayette bulundu.
"’FETÖ’cüler hesabına el koyacak’ dedi"
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunda müşteki Mustafa S., tanık eşi S.S. ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanıklardan B.T.Ö. ve E.Ş. SEGBİS ile duruşmaya katılırken, M.Ö. ise katılmadı.
"Evimize haciz geleceğini söyledi"
Tanık olarak dinlenen Mustafa S.’nin eşi S.S. (65), "Kendini savcı M.Ö. olarak tanıtan şahıs beni telefonla aradı. Eşim Mustafa’nın FETÖ olayından dolayı takip edildiğini ve evimize haciz geleceğini söyledi. Beni arayan kişi Mustafa’ya, ’Parayı aldım demezsen eşinizin başına kötü şeyler gelir’ dedi. Eşimle konferansa alıp tehditle parayı aldığımı söylettirdi" şeklinde konuştu.
"Verdiğimiz hesabın suçta kullanılacağını bilmiyorduk"
"Zararı karşılamayı kabul etmiyorum"
Basit yaralama suçundan hükümlü olduğunu söyleyen E.Ç., "Olaya ilişkin bir bilgim ve ilgim yoktur. B.T.Ö.’yü cezaevinden tanırım ancak M.Ö.’yü tanımam. B.T.Ö.’nün beyanlarını kabul etmiyorum, neden böyle bir savunma yaptı bilmiyorum. Zararı karşılamayı kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme heyetinin UYAP sisteminden yaptığı sorgulamada E.Ç.’nin aynı nitelikteki suçtan ve benzer iddialarla yargılandığı belirlendi. Mahkeme heyeti, M.Ö. hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.