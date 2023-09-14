Sahte savcı 'FETÖ’cüler hesabınıza el koyacak' diyerek yaşlı adamı dolandırdı

"M.Ö. isimli şahıs beni telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıttı. FETÖ’cülerin benim T.C. kimlik numaramın son 4 hanesini ele geçirdiğini söyledi. Bankadaki parama FETÖ’cülerin el koymaması için parayı çekip kendilerine yollamamı istedi. ’Eve polis gönderdik, o parayı eşinize vereceğiz. Siz de çekeceğiniz parayı bize gönderin’ dedi. Telefonu kapatmama hiçbir şekilde izin vermedi. Eşimi de telefonla konferansa aldı. Eşime, eve polis gelip gelmediğini, kendisine parayı verip vermediklerini sordum. Eşimi tehdit ettikleri için eşim bana, polislerin kendisine parayı verdiğini, bir sorun olmadığını söyledi. Ben de buna dayanarak bana verdikleri İBAN numarasına 40 bin TL gönderdim. Açıklama kısmına ’Araç satışı’ olarak yazdırıp parayı havale ettirdiler. Eve gidip eşimle konuşunca kimsenin kendisine para vermediğini, kendisini benim canımla tehdit ettiklerini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığımızı anladık ve şikayette bulunduk. Gönderdiğim paranın 7 bin 800 TL’si savcılık kanadıyla bana iade edildi. Zararımın tamamen giderilmesini istiyorum, şikayetçiyim"