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Gündem

Sahte vali okulları tatil etti: 'İtibar etmeyin' diyerek yalanlandı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından şiddetli yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Paylaşımı yalanlayan Vali Ayhan okullarda eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.

12:19 . 27/03/2023 Pazartesi
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Şanlıurfa'da sel hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da sel hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da yeni şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kent merkezinde su baskınları yaşandı, yollar göle döndü. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Ancak daha sonradan paylaşımın, Vali Ayhan adına açılan sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.

Twitter hesabından yalanladı

Vali Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi. Sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirten Ayhan, İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.



#Şanlıurfa
#salih ayhan
#twitter
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