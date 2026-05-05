Sahte zeytinyağı ticaretine baskın: Depo sahibine 1 milyon 834 bin 650 lira ceza

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Aramada, tağşiş zeytinyağı dolumu için hazırlandığı değerlendirilen 7 bin 421 teneke ile 102 kilogram bal ve 40 kilogram zeytin ele geçirildi.