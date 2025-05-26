Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden böbrek naklinde büyük başarı

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi (SEAH) "250 Hayat, 250 Umut, Birlikte Başardık" isimli programda 2019 yılında kurulan Böbrek Nakli Merkezinin başarılarını paylaştı.
Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezindeki programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, Tıp Fakültesi akademisyenleri, hekimler, hasta yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Toplumsal farkındalık önemli
Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, konuşmasında 250 başarılı naklin ekip çalışmasıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak bu sürecin şehre önemli bir değer kattığını belirtti. Türkiye genelinde yaklaşık 70 bin, Sakarya’da ise bin civarında böbrek hastasının tedavi beklediğini ifade eden Doç Dr. Özdemir, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin en başarılı organ nakli merkezlerinden biri
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, birkaç kişinin hayaliyle başlayan bu yolculuğun Sağlık Bakanlığı onayıyla gerçeğe dönüştüğünü ve SEAH Böbrek Nakli Merkezinin Türkiye’nin en başarılı nakil merkezlerinden birine dönüştüğünü aktardı.
SEAH Organ ve Doku Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir ilk kadavradan naklin ise merkez açıldıktan 4-5 ay sonra yapıldığını ve böbrek nakli sonrası cerrahi ölüm oranının sıfır olduğunu ifade etti.
Nakil hikâyelerini paylaştılar
Etkinlikte böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Muhammed Sefa Rumeli ve Şaduman Yılmaz, yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Rumeli, diyaliz sürecinde yaşadığı zorlukları ve nakil sonrası hayatındaki olumlu değişimi anlatırken, organ bağışının kendisine umut olduğunu vurguladı. Yılmaz ise nakil sonrası yeniden hayata tutunduğunu belirterek, bağışta bulunan ablasına teşekkür etti. Her iki isim de organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekti.