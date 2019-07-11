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SAKARYA

Sakarya haber: Sahilde patlamamış mühimmat bulundu

Sakarya'da kıyıya vurdu: Paniğe neden oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından Denizaltı’na ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu.

Haber Merkezi IHA
Sahil kıyısında bulunan bomba.
Sahil kıyısında bulunan bomba.

Sakarya'daki olay, Karasu Akkum mevkiinde bulunan bir plajda meydan geldi.

Edinilen bilgilere göre plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede kıyaya vuran cismin Denizaltı’na ait bir bomba olduğu belirlendi. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken kıyıda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan kıyaya vuran denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

Geçtiğimiz günlerde de Düzce'de sahile mayın tetikleyicisi vurmuştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.

Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
FOTOĞRAF 9
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Akçakoca Tahirli Plajı'na, denize girmek için gelenler, sahilde kumların arasındaki cismi görerek, top olduğunu sandı.
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Kumları kaldırınca top olmadığını anlayan kişiler, jandarmaya haber verdi.
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İhbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri, cismin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekti.
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Deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirtilen cisim için sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.
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Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu. Jandarmanın önlem aldığı sahile, bomba imha ekibi çağrıldı.


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