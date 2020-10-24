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SAKARYA

Sakarya haberleri: “Anneme vurma” diyen 9 yaşındaki Şiyar, işkence edilip yangında öldürülmüş

'Anneme vurma' diyen 9 yaşındaki Şiyar, işkence edilip yangında öldürülmüş

Sakarya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiyar'ın, annesini korumak istediği erkek arkadaşının işkencesine maruz kaldığı, hareketsiz kalınca evde yangın çıkarılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. İddianamede "Gülüzar A. ile Hami K. arasında tartışma çıktığı, Şiyar'ın araya girerek Hami K'ye 'Anneme vurma.' demesi üzerine, Hami K'nin maktule çivili sopayla defalarca vurduğu, Şiyar'ın yere düştüğü ancak Hami K'nin bu eylemiyle yetinmeyerek maktulü kucağına alıp yere fırlattığı, beton zemine kafasını vurduğu anlaşılmıştır. Tüm şüphelilerin ortak fikir ve eylem birlikteliği altında 2 gün boyunca hareketsiz vaziyette duran Şiyar'ı ortadan kaldırmak maksadıyla Şiyar'ın bulunduğu evi yaktıkları, yangın sonucu maktulün yanarak öldüğü anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Şiyar, şüpheli Hami K'ye 'Anneme vurma' demiş.
Şiyar, şüpheli Hami K'ye 'Anneme vurma' demiş.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianame, Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Hami K. ile Kocaali Devlet Hastanesi'ne giden Gülüzar A'nın, acil serviste görevli doktora oğlunun öldüğünü söylediği, iki gün sonra 9 yaşındaki bir çocuğun yangında cesedinin bulunması üzerine doktorun bu durumdan şüphelenerek kolluk birimlerine kadın ile yaşadığı diyaloğu anlattığı, bunun üzerine Hami K. ile Gülüzar A'nın şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi.

Şiyar'ın kardeşi Medine Kılıç'ın ifadesinde, şüpheli Hami K'nin Şiyar'a vurduğunu, Şiyar'ın bayıldığını ve bir daha da kalkamadığını söylediği, bunun üzerine baba Samet Kılıç'ın bir televizyon programına katıldığına işaret edilen iddianamede, "Canlı yayında Gülüzar A'nın, Şiyar'ın Hami K. tarafından dövülerek bayıltılması neticesinde öldürüldüğünü belirtmesi üzerine Gülüzar A. ile Hami K. ve bu şüphelilerle yaşayan Hami'nin annesi Emine ve kardeşi Yasin K. gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

DHA
Darp edildikten sonra yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında iddianame kabul edildi.

Şiyar, şüpheli Hami K'ye "Anneme vurma" demiş

İddianamede, Gülüzar A. ile Yasin ve Emine K'nin ifadelerinde yangın olayı ve öncesine ilişkin itirafta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "26 Nisan 2020 günü Gülüzar A. ile Hami K. arasında tartışma çıktığı, Şiyar'ın araya girerek Hami K'ye hitaben 'Anneme vurma.' demesi üzerine, Hami K'nin maktule çivili sopayla defalarca kez vurduğu, Şiyar'ın yere düştüğü ancak Hami K'nin bu eylemiyle yetinmeyerek maktulü defalarca kez kucağına alıp yere fırlattığı, beton zemine defalarca kafasını vurduğu anlaşılmıştır. Olaya ilişkin itirafta bulunan Gülüzar A'nın beyanına göre Şiyar'ın kafasını klozete soktuğu, ardından yine Şiyar'a vurmaya devam ettiği, bu eylem üzerine maktulün baygınlık geçirdiği fakat şüpheli Hami K'nin durmaksızın eylemine devam ettiği anlaşılmıştır."

Şüpheli Hami K'nin Şiyar'a cinsel istismarda bulunduğunun ve eziyet ettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

İHA
Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

İddianamede, Gülüzar A. ile Hami K'nin hareketsiz kalan Şiyar'ın öldüğünü düşünerek herhangi bir eylemde bulunmadıkları aktarılarak, "Gülüzar'ın beyanına göre Şiyar'ı hastaneye götürmek istediği ancak Hami K'nin buna izin vermediği, şüpheli Hami K'nin maktulü dövdüğü esnada Hami K'nin annesi Emine ile kardeşi Yasin'in bu olaya tanık olduklarının alınan şüpheli beyanlarıyla doğrulandığı, Emine K'nin maktulün dövülmesi olayına şahit olduğu ve hareketsiz yatması üzerine herhangi bir müdahalede bulunmayarak 'Çocuğu öldürdünüz, ne yaparsanız yapın.' dediği anlaşılmıştır." denildi.

Yasin K'nin, olaya şahit olduğu halde bir müdahalede bulunmayıp annesi Emine K. ile yetkili makamları durumdan haberdar etmediği aktarılan iddianamede, Şiyar'ın bulunduğu eve kimsenin sokmadığı anlatıldı.

İHA
Tutuklu bulunan 4 sanık birçok suçtan yargılanacak.

Ertesi gün şüpheliler Gülüzar A, Hami, Yasin ile Emine K'nin bir arada oldukları sırada öldüğünü düşündükleri Şiyar'a ne yapılacağını, nasıl ortadan kaldırılacağını konuştukları ve Hami K'nin yangın süsü vermek maksadıyla "evi yakalım" dediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

  • "Hami ile Yasin'in aldıkları benzinin bir kısmını Şiyar'ın bulunduğu odaya, bir kısmını ise giriş kapısının hemen arkasına bıraktıkları ve böylece çıkan yangında içeri herhangi bir kimsenin girmesine engel olunmasının amaçlandığı, alınan ifadelerden de tespit edildiği üzere şüpheliler Hami ile Emine'nin de yangını hızlandıracak şekilde kullanılabilecek eşyayı Şiyar'ın bulunduğu odanın çatısına yerleştirdikleri, tüm şüphelilerin ortak fikir ve eylem birlikteliği altında 2 gün boyunca hareketsiz vaziyette duran Şiyar'ı ortadan kaldırmak maksadıyla ortak fikir ve eylem birlikteliği altında Şiyar'ın bulunduğu evi yaktıkları, çıkarılan yangın sonucu maktulün yanarak öldüğü anlaşılmıştır."

İHA
Davanın ilk durulması 10 Şubat 2021 tarihinde görülecek.

İstenen cezalar

Anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianamede, Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına 10 Şubat 2021'de başlanacak.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

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Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
FOTOĞRAF 9
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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisindeki kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
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Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın, yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.
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20 kişilik ekip kuruldu <br> <br> Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı.
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Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğu belirlerken, İlyas A.’nın izini bulan polisler şahsı şehir merkezinde gözaltına aldı.
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İşkence için özel oda Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğu belirlendi.
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Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.
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Polis sireni kadının hayatını kurtardı İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi.
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Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı: Cani koca eşi için işkence odası yapmış
Şanlıurfa'da kocası tarafından günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle koparılan kadının failini yakalayan polis, 20 kişilik bir ekip kurarak olayın detaylarını ortaya çıkardı. Olayın gerçekleştiği binada inceleme yapan polisler, cani kocanın eşine işkence yapmak için kurduğu bir oda ile kanlar içerisindeki yastık, halı, sopa ile kadının bağlandığı zincir ve tırnaklarını sökmek için kullandıkları kerpeteni buldu.


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