Gündem Ehliyetsiz sürücü otomobille duvara çarptı Beş çocuk yaralandı
SAKARYA

Ehliyetsiz sürücü otomobille duvara çarptı: Beş çocuk yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada araçta bulunan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen beş çocuk yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Sakarya haberleri: Ehliyetsiz sürücü otomobille duvara çarptı
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü R.A.B. (17) yönetimindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan A.A. (16), M.Y. (14), E.Z. (16) ve M.B.A. (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

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Kocaeli'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada sekiz kişi yaralandı
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Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesinde bulunan Çepni Caddesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, M.A.L idaresindeki 41 ACC 069 plakalı Hyundai marka otomobil, S.Ç idaresindeki 41 P 5193 plakalı minibüs ve 41 KN 689 plakalı Renault marka otomobil çarpıştılar.
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Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılmaz hale geldiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalelerin ardından yaralıları bölge hastanelere götürdüler.
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41 ACC plakalı Hyundai marka otomobilin şoförü M.A.L, yolcu olarak bulunan N.Ö, H.A ve S.Ç; 41 KN 689 plakalı Renault marka otomobilde yolcu olarak bulunan B.Y.A, E.H ve E.D ile 41 P 5193 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan F.B yaralandılar.
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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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