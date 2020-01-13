Gündem Sapanca Gölünde "hayalet ağ" katliamı 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu
SAKARYA

Sakarya haberleri: Sapanaca gölünde hayvanlar katledildi!

Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" katliamı: 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu

Sapanca Gölü'nde ördek ve balık katliamı yaşandı. Göle bırakılan halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.

Haber Merkezi DHA
68 ördek, yüzlerce balık ölüsü bulundu.
68 ördek, yüzlerce balık ölüsü bulundu.

Göl kıyısında kamp kurup, oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'ın dikkati, katliamı ortaya çıkardı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştı.

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Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan

Çift yabani ördeklerin nasıl öldüğünü araştırdıklarında ise halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını tespit etti. Taha Tarhan eşiyle birlikte, küçük botlarıyla ağın ucunu bularak toplamaya karar verdiklerinde ise adeta 68 ördek, yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.

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Güçlükle ağı toplayan çift, ördeklerin yanı sıra aralarında turna, sazan ve kızılkanatların da yer aldığı yüzlerce çürümüş balığı hemen yetkililere haber verdi.

Böyle görüntülendi
GÜNDEM
Böyle görüntülendi


Balık ağından 68 yabani ördek çıkarıldı

Güçlükle ağı toplayan çift, ördeklerin yanı sıra aralarında turna, sazan ve kızılkanatların da yer aldığı yüzlerce çürümüş balığı hemen yetkililere haber verdi. Gölün bir içme suyu havzası olduğunu hatırlatan Taha Tarhan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Buraya kamp için, sportif balıkçılık yapmak için gelmiştik. Gölden gelen kötü koku üzerine eşimle birlikte bota binip açıldık. Biraz ilerledikten sonra suyun üzerinde ölü ördekler görmeye başladık. Bunların bir hayalet ağa takılarak öldüğünü, şişince de su üzerine çıktıklarını anladık. Ağ ucunu bularak çekmeye başladığımızda ise gözlerimize inanamadık. Balık ağını çektikçe ölü ördekler geliyordu. Ağın uzunluğu yaklaşık 300 metredeydi. Yarısına geldiğimizde ölü ördek sayısı 30'u geçmişti. Ağın sonuna geldiğimizde ise 68 ölü ördeği sudan çıkarmıştık. Balık ağında ayrıca yüzlerce çürümüş balık vardı."

Balık avlamak için gelen göçmen ördekler.

Balık avlamak için gelen göçmen ördekler.

Ağa takılan balıkları yakalamaya çalışmışlar

Sapanca Gölü'ne gelen göçmen ördeklerin, ağa takılan balıkları almak için daldıkları sırada göremedikleri misina ağına takılarak boğulduklarını anlatan Taha Tarhan, şu şekilde konuştu:

  • "Boğularak hayatlarını kaybetmişler. Adeta bir katliam yaşanmış. Biz yetkililere haber verdik. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bulmak oldukça zor. İnsanlardan isteğimiz yasaklara uymaları. Bu gölün tabiat dengesini koruyan balıklar, ördekler ve yaşayan diğer canlılar. Bunları yok ettiğimizde Sapanca Gölü de yok olur."

Dilara Azra Tarhan

Taha Tarhan

Cezalar yetersiz kalıyor

Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Taha Tarhan, açıklamasına şu ifadeleri ekledi:

  • "Ayrıca su içinde çürüyen bu hayvanlar içme suyu havzasının kirlenmesine neden oluyor. Cezalar yetersiz kalıyor. İnsanlar birkaç yüz lira ceza verip kurtulacaklarını bildikleri için bu ağları göle atıyorlar. Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor."

Boğularak ölen ördekler.

Su içinde çürüyen bu hayvanlar içme suyu havzasının kirlenmesine neden oluyor.

'Biz anlatıyoruz ama anlamak istemiyorlar'

Eşiyle birlikte sportif balıkçılık yapan Dilara Azra Tarhan ise şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Boğularak ölen ördekleri görünce gözyaşlarımı zor tuttum. Onların boğularak can verdiklerini düşündükçe halen gözlerim doluyor. Biz zaman zaman ağ atmaya çalışırken bizi görüp vazgeçen insanlarla karşılaşıyoruz. Onlara yaptıklarının nelere sebep olabileceğini anlatıyoruz ancak anlamak istemiyorlar."

Balık ağı ve ölü ördekleri göl kıyısından alan ekiplerin ağı bırakan kişi ya da kişilerin bulunması, yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi

Balık ağını bırakanları bulmak için soruşturma başlatıldı

Öte yandan olayla ilgili Sakarya Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Balık ağı ve ölü ördekleri göl kıyısından alan ekiplerin ağı bırakan kişi ya da kişilerin bulunması, yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi

30 büyükbaş hayvanını sattı 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak çiftlik kurdu: Taleplere yetişemiyor
FOTOĞRAF 21
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Bir banka müdürünün tavsiyesi üzerine 2 yıl önce büyükbaş hayvanlarını satan Tuğrul, 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak ilçeye bağlı Üçbulak köyünde çiftlik kurdu.
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Kısa sürede büyüyen kazları satan, kuluçka makinesine bıraktığı yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştiren Tuğrul, gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
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Tuğrul, yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlara göre daha masrafsız, zahmetsiz olan kaz yetiştiriciliğinin aynı zamanda daha karlı olduğunu söyledi.
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Çayır ve derelerde organik beslenen kazları başta Kars olmak üzere bir çok ile sattığını belirten Tuğrul, çiftliğini büyüterek sadece etinden değil, tüy ve ciğerinden de yararlanmak istediğini kaydetti.
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Tuğrul, Avrupa ülkelerinde kaz tüyü ve ciğeri çok değerli. Devlet teşviklerinden faydalanarak çiftliğimi büyütmeyi, bu işi daha profesyonel yaparak ülke ekonomisine kaktı sunmayı amaçlıyorum. Kazın tanesini 100-180 lira arasında satıyoruz. dedi.
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30 büyükbaş hayvanını sattı 3 bin mast cinsi kaz yavrusu alarak çiftlik kurdu: Taleplere yetişemiyor
Muş'un Varto ilçesinde 34 yaşındaki Mazlum Tuğrul, 30 büyükbaş hayvanını satarak kurduğu kaz çiftliğinde yetiştirdiği kazları, siparişle birçok yere gönderiyor.

Mandaların eksi 10 derecede kaplıca sefası
FOTOĞRAF 10
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Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan mandalar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkatılarak temizleniyor.
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Mandaların sahipleri, hayvanlarını temizlensin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor.
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sin diye metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcaya sokuyor. Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye, hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye’nin dört bir tarafından da yüzlerce fotoğrafçı geliyor.
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Mandalarını kış aylarında hemen hemen her gün kaplıcaya götüren Yunus Özcan, hem mandalarını temizliyor hem de fotoğraf tutkunlarına hayvanları ile birlikte görsel şölen sunuyor.
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Hayvanlarla birlikte kendilerinin de kaplıcaya girdiklerini söyleyen Özcan, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Biz kış aylarında hayvanları kaplıcaya getiriyoruz. Bitlis’ten ve diğer illerden fotoğrafçılar geliyor. Eksi 10 ile 12 derecede bizlerde hayvanlarla birlikte suya giriyoruz. Hem onları temizliyoruz hem de kendimiz yıkanıyoruz.”
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Fotoğraf tutkunu Mustafa Kepenek ise, mandaların kaplıcaya girmelerinden dolayı çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığını söyledi.
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Kepenek, fotoğrafa gönül veren herkesin mutlaka Budaklı Kaplıcasına gelmesi gerektiğini ifade ederek şunları ifade etti:
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“Nevşehir’den geliyorum. Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcalarını çekmeye geldik. Hava sıcaklığı sıfırın altına 10 derecedir. Buradaki görüntü gerçekten çok ilginç. İnsanlar ve hayvanlar aynı anda suya giriyor. Buharla beraber muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor. Bizde bu güzel görüntüleri arşivimize katmak ve fotoğraflamak için buraya geldik. Fotoğrafa gönül veren ve fotoğrafçı arkadaşlarımızı buraya bekleriz.”
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Mandaların eksi 10 derecede kaplıca sefası
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 ile 12 dereceye kadar düşerken, mandalar ise kaplıca keyif yaşıyor.
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