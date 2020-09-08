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SAKARYA

Sakarya haberleri: Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi

Sakarya'da tarım işçilerini taşıyan traktör fındık tarlasına devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık tarım işçilerini taşıyan traktör Aktefek ile Dereköy arasında bir fındık tarlasına devrildi. Traktörün plakası ve sürücünün ismi öğrenilemedi. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Traktör fındık tarlasına devrildi

  • Alınan bilgiye göre, fındık tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Aktefek ile Dereköy arasında fındık tarlasına devrildi.

Kazada,ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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