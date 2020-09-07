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MARDİN

Mardin haberleri: Midyat-Dargeçit kara yolunda trafik kazası

Mardin'de trafik kazası faciası: Çok sayıda ölü var

Mardin'de, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde bir kamyon, bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin kimliği ve araçların plakalarının henüz belirlenemediği kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasındailk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Sürücü kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemedi

  • Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit kara yolunun 10. kilometresinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir kamyon bir traktör ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

5 kişi öldü, 2 ağır yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patladığı iddia edilen bir kamyonun 12 araca çarpması sonucu meydana gelen meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 10'dan fazla kişi yaralandı. Kaza Gebze E5 karayolu Beylikbağı mevkii, İstanbul istikametinde meydana geldi.


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