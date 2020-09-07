Mardin'de trafik kazası faciası: Çok sayıda ölü var

Dünya

Güvenlik Konseyi’ni yok etmek için Güvenlik Konseyi’ni kullanmak

ABD’nin bu yolda devam etmesine izin verilirse, dünya gerileyerek “güçlü olan haklıdır” standardına doğru kayacaktır. Bu yeni hedefler arayan Soğuk Savaşçılara çekici gelse de, bu standardın bile sınırları vardır. Geçtiğimiz yüzyılın her iki süper gücü de, Apple Inc.’in yıllık gelirinden 14 kat daha küçük GSYİH’ye sahip bir ülke olan Afganistan’daki askeri yenilgilerinde uluslararası etkilerinin çözülmesine tanık oldu.