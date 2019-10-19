Gündem Sakarya Nehrine düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı
SAKARYA

Sakarya Nehri'ne düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının devrilmesi sonucu suya düşen 2 kişiden biri kayboldu, diğeri tedavi altına alındı. Tedavi altındaki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, AFAD ekiplerinin suda kaybolan diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi AA
AFAD ekiplerinin suda kaybolan Murat Diler'i arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD ekiplerinin suda kaybolan Murat Diler'i arama çalışmaları devam ediyor.

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının devrilmesi sonucu suya düşen 2 kişiden biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

  • Alınan bilgiye göre, Halil Tosun (52) ile Murat Diler (45), Geyve ilçesine bağlı Bozören Mahallesi mevkisinde balık tutmak için kayıkla Sakarya Nehri'ne açıldı.

Tosun ile Diler bir süre sonra kayığın devrilmesi sonucu suya düştü.

Çevredeki bir kum ocağının bekçisi tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Tosun'un hayati tehlikesi devam ediyor

Sağlık ekipleri, bekçinin sudan çıkardığı Tosun'u ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı. Tosun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

  • AFAD ekiplerinin suda kaybolan Diler'i arama çalışması devam ediyor.

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