Sakarya Teknokent’te Üniversite-Sanayi iş birliği çalıştayı düzenlendi

Çalıştay kapsamında; mevcut durum analizi, ihtiyaçların belirlenmesi, iş birliği modelleri, sektörel talepler, teknoloji transfer ofislerinin rolü ve geliştirme alanları gibi başlıklar ele alındı.

Rektör Al: “Hedefimiz, Sakarya’dan başlayarak Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmek”

Çalıştayın açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin sadece ekonomik değil, toplumsal fayda açısından da büyük bir misyon taşıdığını vurguladı.

“Üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikimi ve laboratuvar imkanlarını sanayi ile buluşturmak, şehrimiz ve ülkemiz için önemli fırsatlar sunuyor” diyen Prof. Dr. Al, bu iş birliklerinin orta ve uzun vadede hem üniversiteye akademik katkılar hem de sanayiye inovasyon ve küresel pazarlara açılma imkanı sağlayacağını söyledi.

Rektör Al, Sakarya Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Bu bizim için yalnızca bir unvan değil; aynı zamanda ülkemizin teknolojik, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap vermek adına bir sorumluluktur” dedi.

Doç. Dr. Köseoğlu: “Gelecek birlikte büyür”

Çalıştaya ev sahipliği yapan Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu ise üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

“Günümüz rekabetçi dünyasında, üniversite ve sanayi arasında kurulacak güçlü bağlar; teorik bilginin pratik çözümlere dönüşmesini sağlar. Bu durum hem akademik gelişimi destekler hem de sanayiye dinamizm kazandırır” diyen Köseoğlu, çalıştayın ikinci etabında sanayi temsilcileriyle bir araya gelineceğini belirtti.