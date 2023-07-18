Sakarya'da bir haftada 41 kişi boğulmaktan kurtarıldı

"Sahillerimizde yürüttüğümüz hayat nöbeti kapsamında vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek, can kaybını önlemek için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Yerli ve yabancı turistlere en huzurlu tatili sunmak, onları güvende hissettirmek en öncelikli hedefimiz. Hayat nöbetimiz sezon sonuna kadar her gün devam edecek."