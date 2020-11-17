Karantinadan çıkınca gördüğü manzara karşısında şok oldu: Allah rızası için rica ediyorum

Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1027’nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı karantinada olan Serkan Selman isimli vatandaşın iş yapmak için kullandığı 81 AAS 810 plakalı motosikleti evinin bahçesinden çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

Ekmek teknesi olarak kullandığı motorunun çalındığını belirten Serkan Selman, yaşanan hırsızlık nedeni ile mağdur olduğunu ve motorunu iş yapmak için kullandığını belirtti. Adeta eli kolu olduğu motorunu çalan hırsız veya hırsızlara çağrıda bulunan Selman, motorunun geri getirilmesi doğrultusunda şikayetçi olmayacağını hatta bir ihtiyacı varsa da kendisinin gidereceğini belirtti.

İHA Serkan Selman isimli vatandaşın iş yapmak için kullandığı 81 AAS 810 plakalı motosikleti evinin bahçesinden çalındı.

Motorunun çalınmasından dolayı mağdur olduğunu belirten Serkan Selman, “Kardeşimden dolayı karantinadayız eşim ile beraber evde. Motosiklet kilitli duruyordu. Sabah saatlerinde emniyet ekipleri gelerek fotoğraf ve bilgileri aldı. Motosikletimle iş yapıyordum. Başka aracım yok elimdeki bütün her şeyi aldılar. Aynı bahçede kardeşimin de motosikleti vardı. Elim kolumu aldılar benim motorumu kapıma bırakırlarsa, kesinlikle şikayetçi olmayacağım hatta ihtiyacı varsa ben gidereceğim.

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İHA Serkan Sekman, ekmek teknesi olarak kullandığı motorunun çalındığını belirtti.

Plakası ruhsatı her şeyi benim üzerime kendi işine yaramaz, satsa satamaz, Cumhuriyet Mahallesinden sabah saatlerinde çalınan 81 AAS 810 plakalı motosikletimi görenlerin emniyet birimlerine haber vermelerini Allah rızası için rica ediyorum” dedi.

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