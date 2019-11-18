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Sakarya haberleri: Sakarya’da ev yangınında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti!

Sakarya’da ev yangınında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Yangında evin içinde mahsur kalan 2 çocuk yangında hayatını kaybetti.
Yangında evin içinde mahsur kalan 2 çocuk yangında hayatını kaybetti.

Yangın, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı.

Cansız bedenleri morga kaldırıldı

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına ederek söndürdü.

Yangında evin içinde mahsur kalan 2 çocuk yangında hayatını kaybetti. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cansız bedenleri morga kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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