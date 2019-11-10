Gündem Sakaryada feci kaza 3 ölü 7 yaralı
SAKARYA

Sakarya'da feci kaza: 3 ölü 7 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde içlerinde işçi servisinin de olduğu ve toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında anne, baba ve 7 aylık bebekleri hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası araçta 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza sonrası araçta 3 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Aracın kaza sonrası görüntüsü

Karşı şeride geçip işçi servisiyle çarpıştı

Araç karşı şeride geçip servis aracıyla çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, O.U. yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi, aynı yönde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı.

3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

  • Kaza sonrası ilk yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Kazada 7 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
  • Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara, sağlık görevlilerince müdahale edildi. Otomobil sürücüsü baba O.U'nun hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.Yaralılardan anne İ.U. ve oğlu 7 aylık bebek E.E.U, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
  • Kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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