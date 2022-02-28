Gündem Sakaryada havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar
SAKARYA

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanık, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
Sakaryada havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 7 sanığa ceza verildi - Son dakika
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Erşan Ö, Asiye A, Aslı B, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3 ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Yaşar C'nin bu halinin devamına hükmetti.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyordu.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuştu.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Tutuklu yargılanan iş güvenliği uzmanı Aslı B. ile sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. tahliye edilmişti.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
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Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi.
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Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı.
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Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.
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Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi nedeniyle insanlar sokağa döküldü.
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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Kentin her yerinden duyulan patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardına patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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