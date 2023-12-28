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Sakarya'daki 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin üç Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Tunç, Sakarya'daki kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını üç Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:51 - 28/12/2023 четверг
Güncelleme: 09:14 - 28/12/2023 четверг
Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da 11 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin de yaralandığı feci kaza sonrası Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.


Bakan Tunç, "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.



Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Feci kazaya ilişkin olay yerinden ilk görüntüler gelirken, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kazaya ilişkin üç savcının görevlendirildiğini ve kazanın nedenine ilişkin araştırma yapıldığını açıkladı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ''Yaralılarımız 10 farklı hastaneye sevk edildi, 57 yaralının durumu ağır. Kazanın olay şekline ilişkin ise ilk tahminler bir otomobilin TIR'ın çarpması sonrası zincirleme kazanın başladığı yönünde. Can kayıplarının daha çok araçlardan inenlere diğer araçların çarpması şeklinde olduğu yönünde'' açıklamasında bulundu.


#Sakarya
#Kaza
#Kuzey Marmara Otoyolu
#Adalet Bakanı
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