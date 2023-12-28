Sakarya'daki 10 kişinin öldüğü kazaya ilişkin üç Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin de yaralandığı feci kaza sonrası Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 10 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde üç cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.