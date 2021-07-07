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SAKARYA

Sakarya'daki başsız cesetlerle ilgili son dakika gelişmesi: Silikonun seri numarasından bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde parçalara bölünen başsız cesetlerin, kadının göğüslerindeki silikonun seri numarasından, 2 İranlıya ait olduğu tespit edildi. İranlıların kimlikleri operasyon sürdüğü için açıklanmadı.

Haber Merkezi DHA
Sakaryadaki başsız cesetlerle ilgili son dakika gelişmesi: Silikonun seri numarasından bulundu
Sakarya'daki başsız cesetler 2 İranlıya ait.

Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta, 1 Temmuz'da, sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Arazide gömülü hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.

DHA

TESTERE KULLANMIŞLAR

Savcının ve olay yeri inceleme ekibinin değerlendirmelerinin ardından kısmen çürümüş olan ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Kadın ve erkek cesetleri, toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici aletin kullanıldığı belirlendi.Cesetlerin başlarıysa bulunamadı.

Yapılan otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede gerçekleştirildiğini tespit eden Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı.

DHA

Yanında cansız bedeni bulunan erkeğin de İranlı olduğunu belirleyen polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, cinayetin, yüklü miktarda para alacak- verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce korkunç gerçek ortaya çıktı: Kısmen çürümüş halde bulundular
FOTOĞRAF 7
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Olay, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.
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İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu.
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Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.
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Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu 
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Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu 
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce korkunç gerçek ortaya çıktı: Kısmen çürümüş halde bulundular
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş, durumu polise bildirdi. Arazide yapılan kazıda bir erkek ile bir kadın cesedi bulunurken, polis kimliklerini belirlemek için soruşturma başlattı.


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