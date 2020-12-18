Saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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