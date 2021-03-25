Saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/eTGyvbZh3O
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/eTGyvbZh3O— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2021