Gündem Saldırı girişiminde bulunan iki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı girişiminde bulunan iki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
(Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM
MSB: Pençe Kaplan bölgesinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

PKK’ya ilaç gönderdiler
GÜNDEM
PKK’ya ilaç gönderdiler
Abone Ol Google News
Tükenmeyen umut

Tükenmeyen umut

​PKK'nın kaçırdığı oğlu gelecek umuduyla sofraya bir tabak fazla bırakıyor.
İmamdan sitem dolu not

İmamdan sitem dolu not

"Allah için muslukları yerinden sökme, ihtiyacın varsa karşılayalım"
87 yıldır kimliksiz: 4 çocuğu 33 torunu olan Şemse Nine hiç hastaneye gitmemiş

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.