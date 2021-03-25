Saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hayat

2023'e kadar Türkiye genelinde 1,6 milyar fidan toprakla buluşacak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda 2023'e kadar ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kaplı hale getireceğiz ve son 20 yıllık periyotta dünya nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız"- "Şu ana kadar 5,4 milyar fidanı toprakla buluşturduk, gelecek 2,5 yıl içinde de 1,6 milyarlık kısmını tamamlayacağız. Bunun için bütün fizibilite çalışmalarımızı tamamladık"