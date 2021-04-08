Gündem Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hâle getirildi
TSK

Terör örgütü PKK'nın Zeytin Dalı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırısında 2 askerimiz şehit olmuştu.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık!"

Saldırının ardından teröristlere verilen karşılıkta en az 3 PKK/YPG’linin etkisiz hâle getirilmesinin ardından bugün de 2 teröristin saldırı hazırlığı yaparken tespit edildiği ve öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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