Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hâle getirildi

Terör örgütü PKK'nın Zeytin Dalı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırısında 2 askerimiz şehit olmuştu.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık!"

Saldırının ardından teröristlere verilen karşılıkta en az 3 PKK/YPG’linin etkisiz hâle getirilmesinin ardından bugün de 2 teröristin saldırı hazırlığı yaparken tespit edildiği ve öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Zeytin Dalı Harekât bölgesine yönelik saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarımız sürüyor. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist daha Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.