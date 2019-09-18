Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ekonomi

Brent petrolün varili 64,81 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 64,81 dolardan işlem görüyor. Suudi Arabistan'ın petrol tedarikinin saldırılardan önceki seviyeye döndüğünün bildirilmesiyle piyasalar normalleşti. Brent petrolde teknik olarak 64,87 ile 65,04 dolar aralığının direnç, 64,26 ile 64,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.