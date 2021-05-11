Bir ay önce en yüksek riskli il olan Samsun 47'inci sıraya düştü

Samsun’da koronavirüs vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 171,29 vaka oranı vardı. 27 Mart-2 Nisan’da kent yüz binde 678,72 vaka oranı ile zirveyi gördü. Türkiye’de de en riskli il olduğu 27 Mart-2 Nisan’da şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi.

Açıklanan son 5 tablodur durum tersine dönüyor. En son 1-7 Mayıs’ta vaka oranı neredeyse ilk başladığı noktaya kadar geriledi. Yüz binde 678,72 ile görülen zirve 1-7 Mayıs tablosunda yüz binde 189’a kadar düştü.

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Şehirdeki kırmızı görünümse yavaş yavaş yerini yeşile bırakmaya başladı. Şehrin 81 il arasında vaka sayısına göre 47. sıraya kadar indiği görüldü.

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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunlulara bu tablonun devamı için çağrıda bulundu.

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Bayramda da tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Vali Dağlı, "Eğer tedbir ve kurallara titizlikle uymaya devam eder, bayramlaşmalarımızı telefonla gerçekleştirir, bu sınavı da başarıyla geçersek bayram sonrası bizi çok daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanalım. Kısıtlamaların son bulduğu sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmemiz için bu bayramı bir fırsat olarak değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkür ediyorum" dedi.