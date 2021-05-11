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Gündem Bir ay önce en yüksek riskli il olan Samsun 47inci sıraya düştü
SAMSUN

Bir ay önce en yüksek riskli il olan Samsun 47'inci sıraya düştü

Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun'da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı yüz binde 189’a kadar geriledi. Vakalardaki düşüş Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kıpkırmızı olan şehir yeşile dönmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Samsun haberleri: Bir ay önce en yüksek riskli il olan Samsun 47inci sıraya düştü
Samsun'daki değişim Hayat Eve Sığar Uygulaması'na yansıdı.

Samsun’da koronavirüs vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat’ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 171,29 vaka oranı vardı. 27 Mart-2 Nisan’da kent yüz binde 678,72 vaka oranı ile zirveyi gördü. Türkiye’de de en riskli il olduğu 27 Mart-2 Nisan’da şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi.

Açıklanan son 5 tablodur durum tersine dönüyor. En son 1-7 Mayıs’ta vaka oranı neredeyse ilk başladığı noktaya kadar geriledi. Yüz binde 678,72 ile görülen zirve 1-7 Mayıs tablosunda yüz binde 189’a kadar düştü.

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KORONAVİRÜS
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Şehirdeki kırmızı görünümse yavaş yavaş yerini yeşile bırakmaya başladı. Şehrin 81 il arasında vaka sayısına göre 47. sıraya kadar indiği görüldü.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunlulara bu tablonun devamı için çağrıda bulundu.

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KORONAVİRÜS
Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Bayramda da tedbirlere dikkat edilmesini isteyen Vali Dağlı, "Eğer tedbir ve kurallara titizlikle uymaya devam eder, bayramlaşmalarımızı telefonla gerçekleştirir, bu sınavı da başarıyla geçersek bayram sonrası bizi çok daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanalım. Kısıtlamaların son bulduğu sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmemiz için bu bayramı bir fırsat olarak değerlendireceğiniz konusunda sizlere güveniyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkür ediyorum" dedi.

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