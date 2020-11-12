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Gündem Hız limitini bir kilometre aştı diye yazılan cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi
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Samsun haberleri: Hız limitini bir kilometre aştı diye yazılan cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi

'Hız limitini bir kilometre aştı' diye yazılan cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde ikamet eden Ali Şen, Sakarya’dan Samsun’a dönerken Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 90 kilometrelik hız sınırı koridorunda 1 kilometre hız sınırını aşıp 91 kilometre ile seyir ettiği gerekçesiyle adresine 288 lira radar cezası geldi. Şen, Çerkeş Sulh Ceza Hakimliği’ne cezanın iptali için başvuruda bulundu. Mahkeme 1 kilometre hız aşımı farkında yanılma payı olma ihtimalini göz önünde bulundurarak cezanın iptaline karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Ali Şen
Ali Şen

Samsun’da yaşayan bir kişi, Çankırı Çerkeş’te hız limitini 1 kilometre aştığı gerekçesiyle aracına yazılan radar cezasını mahkemeye başvurarak iptal ettirdi.

Ali Şen konuyla ilgili olarak, "20 Temmuz’da Sakarya’dan Samsun’a gelirken Çankırı Çerkeş’te EDS denetiminde 90 kilometre hızla gitmem gerekirken 91 ile gitmişim. Yani buna her ne kadar dikkat ettim ise de bilinç olarak bu 1 kilometrelik hızı aşma ayırt edilemiyor ve anlaşılmıyor. Devamlı kilometre ibresine bakmak da sürücüye kaza yaptırabilir. Ölçüm cihazlarında 1 kilometrelik sapma olabileceği için bu cezaya itiraz ettim ve haklılığım da Çerkeş Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. 288 liralık ceza iptal edildi. Sürücü arkadaşlar radar hız limitini 1 kilometre aşıp ceza yerler ise de mutlaka itiraz etsinler" dedi.

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