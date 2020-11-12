'Hız limitini bir kilometre aştı' diye yazılan cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi

Samsun’da yaşayan bir kişi, Çankırı Çerkeş’te hız limitini 1 kilometre aştığı gerekçesiyle aracına yazılan radar cezasını mahkemeye başvurarak iptal ettirdi.

Ali Şen konuyla ilgili olarak, "20 Temmuz’da Sakarya’dan Samsun’a gelirken Çankırı Çerkeş’te EDS denetiminde 90 kilometre hızla gitmem gerekirken 91 ile gitmişim. Yani buna her ne kadar dikkat ettim ise de bilinç olarak bu 1 kilometrelik hızı aşma ayırt edilemiyor ve anlaşılmıyor. Devamlı kilometre ibresine bakmak da sürücüye kaza yaptırabilir. Ölçüm cihazlarında 1 kilometrelik sapma olabileceği için bu cezaya itiraz ettim ve haklılığım da Çerkeş Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edildi. 288 liralık ceza iptal edildi. Sürücü arkadaşlar radar hız limitini 1 kilometre aşıp ceza yerler ise de mutlaka itiraz etsinler" dedi.

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