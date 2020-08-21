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Gündem Samsunda düzenlenen operasyonda 6 DEAŞlı paketlendi
SAMSUN

Samsun haberleri: Samsun'da 6 DEAŞ'lı operasyonla yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı paketlendi

Samsun'da emniyet güçlerinin daha önceden belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarla 6 DEAŞ'lı yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin Irak uyruklu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Samsun'da yakalanan DEAŞ'lı...
Samsun'da yakalanan DEAŞ'lı...

Samsun'da, düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'lı oldukları belirlenen Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Samsun'da yakalanan DEAŞ'lı...

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, Irak uyruklu 6 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

DHA
Samsun'da yakalanan DEAŞ'lı...

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
GÜNDEM
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
  • Adreslerde bulunan dijital materyallere el konulurken, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bursa'yı kana bulamaya çalışan DEAŞ'ın bombacıları paketlendi: Bomba görüntüleri ortaya çıktı
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Bursa İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde video görüntü çekip, kırmızı renk bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.’nın, 2017- 2018 yıllarında, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına eylemler yaptığı saptandı.
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B.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada; çekyat altına gizlenmiş, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.
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Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı, 8'e yükseldi.
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B.A.'nın ifadesinde, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve DEAŞ'tan aldığım talimatla 5 iş yerini yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım dediği öğrenildi.
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B.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken, çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.
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Gözaltına alınan 8 kişiden 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. B.A. ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede
Bursa'yı kana bulamaya çalışan DEAŞ'ın bombacıları paketlendi: Bomba görüntüleri ortaya çıktı
Bursa İnegöl'de, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek, yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken, yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi daha yakalanarak adliyeye sevk edildi. DEAŞ'lı terörist B.A.'nın bomba yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
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