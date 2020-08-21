Samsun'da düzenlenen operasyonda 6 DEAŞ'lı paketlendi

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Özgür Demirtaş 'Karadeniz'de doğalgaz bulundu' iddialarını hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cuma günü milletimize müjde vereceğim” sözleri Türkiye’nin iki gündür en çok konuştuğu konulardan oldu. Reuters haber ajansı, dün iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde 'Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu' iddia etti. Gündeme bomba gibi düşen iddiayı hazmedemeyenler de oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından bu tarihi gelişmeyi itibarsızlaştırmak için "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." ifadelerini kullandı.