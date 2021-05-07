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Gündem Üç aile 56 kişiye virüs bulaştırmıştı İl Sağlık Müdüründen açıklama geldi
SAMSUN TÜRKİYE

Üç aile 56 kişiye virüs bulaştırmıştı: İl Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi

Koronavirüs vaka liderliğini başka illere bırakan Samsun'da son zamanlarda 'il dışı kaynaklı vakalar' görülmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelen ailelerden kaynaklı olarak toplam 56 tane pozitif vakamız mevcut. Biz bunları şu anda kontrol altına aldık" dedi.

Haber Merkezi İHA
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: İl dışından gelen ailelerden kaynaklı 56 pozitif vakayı kontrol altına aldık
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Uzun süre Türkiye’de nüfusa oranla en yüksek vaka sayısına sahip il konumunda olan Samsun’da, alınan sıkı tedbirlerle beraber vakalar son 4 haftadır düşüşe geçti.

Samsun, en çok vaka görülen iller sıralamasında da 1. sıradan 40. sıraya kadar geriledi. İl Sağlık Müdürü Oruç, son günlerde 'il dışı kaynaklı vaka’ görüldüğünü açıkladı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç

Bayram boyunca aile ziyaretlerini yapılmaması konusunda uyarıda bulunan Oruç, "Samsun’daki bu güzel düşüşün devamında, bayramla birlikte bu güzel düşüşü devam ettirmek istiyoruz. Geldiğimiz noktada son 3 gün içerisinde bir ilçemizde il dışından gelen ailelerden kaynaklı olarak toplam 56 tane pozitif vakamız mevcut. Biz bunları şu anda kontrol altına aldık. Biz vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bayram süresince lütfen aile ziyaretleri yapmayalım. Aile, akraba ziyaretleri yaparsak bu düşüşün devamını sağlayamamış oluruz. Birlikte iftarlara, ziyaretlere bu dönemde ara verelim" ifadelerini kullandı.

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"Aşı için randevu aldığınızda kısıtlamadan muafsınız"

Alınan tedbirlerin vaka sayılarını düşürdüğü söyleyen Oruç, "Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele devam ediyor. Dönemsel olarak artmalar ve azalmalar yaşadık. Bunların pik olarak değerlendirirsek tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da belirli dönemlerde yükseldi belirli dönemlerde azalmış oldu. Geldiğimiz noktada şubat ayının sonlarına doğru Samsun’da vakalarımız artma trendindeydi. 4- 6 haftalık artma sürecinden sonra almış olduğumuz önlemler, yapılan denetimler, fedakarca çalışmalar ve vatandaşın uyumu ile birlikte vakalarımız inmeye başladık. Şu an 4 haftadır vakalarımız inmeye devam ediyor.Bu süreç içerisinde 800 binden fazla test aldık, 500 bin doz aşı yaptık. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken bu kazanımları devam ettirmek ve Samsun’u mavi olarak görebilmektir. Eğer bunları yapabilirsek inşallah önümüzdeki süreç daha güzel olacaktır. Zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın kamu hastanelerimizde 08.00’den 24.00’e kadar aşıları yapılmaktadır. Zamanı gelen vatandaşlarımızı lütfen randevularınızı alın ve aşılarınızı yaptırın. Aşı için randevu aldığınızda kısıtlamadan muafsınız" diye konuştu.

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Koronavirüs vaka liderliğini başka illere bırakan Samsun'da son zamanlarda 'il dışı kaynaklı vakalar' görülmeye başladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İl dışından gelen ailelerden kaynaklı olarak toplam 56 tane pozitif vakamız mevcut. Biz bunları şu anda kontrol altına aldık" dedi.
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