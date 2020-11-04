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Samsun İl Sağlık Müdürü'nden kırmızı alarm: Yeniden kritik eşiğe geliyoruz

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Vaka sayılarımız yeniden artışa geçti, özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış görüyoruz. Maalesef Samsun için yeniden kritik eşiğe geliyoruz, Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi" dedi.

Haber Merkezi İHA
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Salgının Samsun’daki seyri ve vatandaşların dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde salgının seyri ilk günden itibaren halkımızın aldığı tedbirlerin düzeyine göre vaka sayısında artış veya azalış şeklinde kendini gösterdi. Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarımız, Ekim ayı içerisinde yapılan uyarılar ve halkımızın kurallara uyumu sayesinde azalarak hepimizi rahatlattı. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibariyle vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki hafta da vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu, ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip, daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi” diye konuştu.

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Aile içi ziyaretler mutlaka ertelenmeli

Aile içi ziyaretlerin ertelenmesi gerektiği belirten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Son dönemdeki vaka artış oranını irdelediğimizde, bu artışa yüzde 70–80 oranında aile içi ziyaretlerin neden olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız maalesef yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş dost ziyaretlerine devam ediyorlar. Kapalı alanlarda ve yeterli havalandırma koşulları sağlanmadan, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden yapılan bu ziyaretler ilimiz için şu an en büyük bulaş tehdidini oluşturuyor. Sayısal veriler bize ilimizde pozitif olan bir kişinin, aile ortamında bunu ortalama 5 kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Virüsü maalesef sevdiklerimize, elimizle götürüp teslim ediyoruz. Kışın bu ilk soğuk günlerdeki vaka artışı havaların daha fazla soğuyacağı, insanların kapalı alanlara yöneleceği günler öncesinde herkes için bir uyarı olmalı. Eğer gerekli önlemleri almazsak, griple birlikte bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak virüsü durdurmamız zor olabilir. Lütfen tedbirlerimizi gevşetmeyelim, aile içi ziyaretlerimizi sonlandıralım, mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda kalabalıklarla bir araya gelmeyelim, gelmeyelim ki bu kış mevsimi daha fazla insanımız hastalanmadan ve hayatını kaybetmeden geçirelim. Kötü seçimlerimizin, kötü sonuçları olacağını unutmayalım” şeklinde konuştu.

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