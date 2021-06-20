Gündem Samsun merkezli operasyonda 3 milyon 263 bin kaçak makaron ele geçirildi
SAMSUN

Samsun merkezli operasyonda 3 milyon 263 bin kaçak makaron ele geçirildi

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 3 milyon 263 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden, 22'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Samsun merkezli operasyonda 3 milyon 263 bin kaçak makaron ele geçirildi
Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ve Ladik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kolluk kuvvetleri Samsun'un Atakum, İlkadım, Terme, Bafra, Havza, Vezirköprü ilçeleri, Amasya'nın Taşova, Suluova, Merzifon ilçeleri, Çorum ve Tokat il merkezleri ile Zile ilçesinde kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından 33 şüpheliye yönelik çok sayıda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada 3 milyon 200 bin boş makaron, 63 bin dolu makaron, 254 kilogram kıyılmış tütün, 30 kilogram kıyılmış pipo tütünü, 26 kesilmiş tütün bandrolü, 350 tütün sarma kağıdı ve 2 bin kilitli poşet ele geçirildi.

31 şüpheli gözaltında

Operasyonlarda suçta kullanılan 3 kamyonet tipi araca el konulurken, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, 22'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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