Samsun savcısı kaza yaptı: 1 ölü 7 yaralı

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 47. kilometresi Kavakdibi mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz (38) idaresindeki 06 NS 891 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden aydınlatma direğine çarparak savruldu. Savrulma esnasında diğer şeride geçip karşı yönden gelmekte olan Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından savcının aracı alev adı ve yanmaya başladı. Bu sırada vatandaşlar yanan araçta bulunan yaralılara müdahale ederek sopa ile camları kırıp içinde bulunanları dışarı çıkarmayı başardı.

Savcının 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kazada, yanan araçta bulunan savcının 8 yaşındaki kızı Zehra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından savcının aracı tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yanan araçlara soğutma çalışması yaptı. İtfaiye diğer araca sıçrayan yangını söndürdü. Savcının aracından geriye demir yığını kaldı.

OYNAT 00:59 Savcının kullandığı cip ile otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti. Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazada araç sürücüsü savcı Ümit Yılmaz ile eşi Emel Yılmaz ağır yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Murat Lokumcu ile Burcu Lokumcu (30), 1 yaşlarındaki Asil Lokumcu, Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındır. İlk müdahalesi yapılan savcı ve eşi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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