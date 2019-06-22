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SAMSUN

Samsun'da sel nedeniyle bazı yerlerde elektrik verilemiyor

Samsun sular altında: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor

Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, enerji nakil hatları ve tarım alanları zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Sağanak yağışın etkili olduğu Terme'de yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Sağanak yağışın etkili olduğu Terme'de yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Terme ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi taştı.

Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü taşkın nedeniyle enerji nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.

Tarım arazileri sular altında

Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.

Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı taşkında ahırlarda mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor

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