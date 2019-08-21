Bafra’da kurşun yağmuru



Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi otogar karşısında bulunan bir restoranda 6 el ateş etti.

Restoranın camları kırılırken içeride bulunan iş yeri sahibi ve çalışanlara kurşun isabet etmedi. Lokantayı kurşun yağmuruna tutan şahıs 50 metre ileride otogar girişinde kapalı olan tekel büfesinin kepenklerine 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini kurşunlayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.