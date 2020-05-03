Samsun’da akşam ezanı bir saat erken okundu: Lütfen oruçlarınızı açmayın

Samsun’da ramazan ayının 10. gününde ilginç bir olay yaşandı. Saat 19.41’de okunması gereken akşam ezanı, saat 18.41’de okundu. Ezanın bir saat erken okunduğunu duyan vatandaşlar direkt camlara koşarak olayı şaşkınlıkla karşıladı. Birçok vatandaş ezanın bir saat önce okunmasını cep telefonları ile kaydetti.

Akşam ezanının bir saat önce okunmasına şaşıran vatandaşlar, “Ezan normal saatinden bir saat önce okundu. Herhalde hoca saati karıştırdı. 19.41’de okuması gereken ezanı, 18.41’de okudu. İnşallah kimse orucunu bozmamıştır. Hoca ezandan sonra tekrar anons geçerek, kimsenin orucunu bozmamasını söyledi” dediler.

Oruçlarınızı açmayın

Bir saat erken okunan akşam ezanı, Samsun’un çeşitli yerlerinden duyuldu. Ezan sonrası yapılan anonsta ise, "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" şeklinde vatandaşlar uyarıldı.

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