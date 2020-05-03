Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Samsunda akşam ezanı bir saat erken okundu Lütfen oruçlarınızı açmayın
SAMSUN

Samsun’da akşam ezanı bir saat erken okundu: Lütfen oruçlarınızı açmayın

Samsun’da akşam ezanı normal zamanından 1 saat önce okundu. Yanlışlıkla okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" anonsu yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Samsun'da ezanın vaktinden önce okunmasını bazı vatandaşlar kayıt altına aldı.
Samsun'da ezanın vaktinden önce okunmasını bazı vatandaşlar kayıt altına aldı.

Samsun’da ramazan ayının 10. gününde ilginç bir olay yaşandı. Saat 19.41’de okunması gereken akşam ezanı, saat 18.41’de okundu. Ezanın bir saat erken okunduğunu duyan vatandaşlar direkt camlara koşarak olayı şaşkınlıkla karşıladı. Birçok vatandaş ezanın bir saat önce okunmasını cep telefonları ile kaydetti.

Akşam ezanının bir saat önce okunmasına şaşıran vatandaşlar, “Ezan normal saatinden bir saat önce okundu. Herhalde hoca saati karıştırdı. 19.41’de okuması gereken ezanı, 18.41’de okudu. İnşallah kimse orucunu bozmamıştır. Hoca ezandan sonra tekrar anons geçerek, kimsenin orucunu bozmamasını söyledi” dediler.

Oruçlarınızı açmayın

Bir saat erken okunan akşam ezanı, Samsun’un çeşitli yerlerinden duyuldu. Ezan sonrası yapılan anonsta ise, "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" şeklinde vatandaşlar uyarıldı.

Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin imdadına vali yetişti
GÜNDEM
Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin imdadına vali yetişti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi öldü
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi öldü

Pandemi sürecindeki zorlu mesleklerden biri: İtfaiyeciler hayat kurtarmaya devam ediyor
GÜNDEM
Pandemi sürecindeki zorlu mesleklerden biri: İtfaiyeciler hayat kurtarmaya devam ediyor

Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi
GÜNDEM
Adıyaman'da çizgili sırtlan görüntülendi
Abone Ol Google News
Elli üç gün sonra bir ilk

Elli üç gün sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.
Ömer Hocaya son görev

Ömer Hoca'ya son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.
Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.
Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.

Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.
Rusya'da kabus

Rusya'da kabus

Virüs son 24 saatte resmen sıçrama yaptı.
Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

Ümitsiz vakalarda kullanacaklar

ABD'de koronavirüs için çarpıcı ilaç onayı.
Türkiye'ye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​ABD'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü.
48 metre kaldı

48 metre kaldı

​Bitiğinde dünyanın en büyüğü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.