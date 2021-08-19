Samsun'da anne ve kızını öldürmüştü, cinayeti itiraf etti: Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur Samsun'un Terme ilçesinde, zorla girdiği evlerinde tartıştığı akrabası Hacer Arslantürk (41) ile kızı Ebru’yu (16) tabancayla vurarak öldüren Erkan Arslantürk (40) tutuklandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Arslantürk’ün olaydan önce Hacer Arslantürk'ü arayarak, “Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur” dediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2021, 15:22 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2021, 15:25 DHA