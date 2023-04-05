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Samsun'da araç gölete uçtu: 2 kişi yaşamını yitirdi

Emekli imam ve eşi çocuklarını ziyarete giderken aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğu öğrenildi. Anne ve babasından haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundular. Aracın göle uçtuğu feci kazada, Yusuf Bulut ve eşi hayatını kaybetti.

10:08 . 5/04/2023 Çarşamba
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Samsun'da aracın göle uçtuğu kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da aracın göle uçtuğu kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Amasya'dan Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete gelen emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan çocukları, polise kayıp başvurusunda bulundu.


Polis yaptığı araştırmada 05 ACM 230 plakalı hafif ticari aracın, Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi’ndeki Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.


Dalgıçlar aracı buldu


Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi.


Dalgıç, jandarma ve polis ekipleri, suyun içerisinde aracı buldu. Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı.


Kadının cansız bedenine bugün ulaşıldı


Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı. Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.


#Samsun
#Gölet
#Kaza
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