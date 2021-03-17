Gündem Samsunda eski eşinin darp ettiği kadın Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor
SAMSUN

Samsun'da eski eşinin darp ettiği kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

Samsun'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi Emrihe Metegül (24) tedavisinin ardından taburcu olup istirahat ettiği evinde, o anları anlatı. Tutuklu eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Metegül, “Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu.
Samsun’da eski eşinin darp ettiği kadın konuştu.

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı.

Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA
İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

O ANLARI ANLATTI

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu, kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

Emriye Metegül, "Kızımı almıştı, kızımı almak için meydana buluştuk. Gittiğimde alkolüydü anladım. Ben de kızımı alırken ‘çocuğun yanında bunu içmemesi’ gerektiğini söyledim. Çocuğuma da ‘babana birkaç gün gitmeyeceksin’ dedim. O an sinirliydi. Çocuk üşüyordu. O sıra nasıl oldu anlamadım, bayılmışım, 3-4 dakika sonra kendime geldiğimde yüzüm gözüm kan içinde, etrafa bakıp, çantama uzanmaya çalıştım. Telefonu almaya kalkınca, telefonu kırdı. Sonra tekrar bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü hak ediyor bunu. 5 yaşında kızımın bir günahı yoktu. O içtiği şeylerin etkisi altına bunları yapmaya hakkı yoktu. Bunu asla kabul etmiyorum. İtirazda bulunulmuş; tutuklu yargılanmasını istiyorum” dedi.

DHA
Emriye Metegül,5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu.

‘KIZIM ‘BABAMI ARTIK İSTEMİYORUM’ DİYOR’

Eski eşi hakkında şikayetleri bulunduğunu anlatan Metegül, “3 yıldır ayrıyız zaten. Sürekli bir kıskançlık, sürekli bir güç gösterisi gösteriyordu. Birkaç kez şikayetçi olmuştum, uzaklaştırması yeni bitmişti. Burnum ve sağ gözümün altında kırıklar, akciğerimde kanama var. 2 gün ben kendime gelemedim. Kimseyi tanıyamadım. 2 gün boyunca şuurum yerinde değildi. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Kızım iyi. O da neye uğradığını şaşırdı. ‘Babamı artık istemiyorum’ diyor. Babasına düşkündü ama şimdi adını bile ağzına almak istemiyor. Görüntüleri izlemedim. Kızımın o çığlıklarına dayanamam diye izlemedim” diye konuştu

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
OYNAT 02:34
Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darp edilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı. Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, 'Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak' dedi.


‘İNSANIN AKLINA GELMEYEN ŞEYLER BAŞINA GELİYOR’

Daha önce özellikle kadına yönelik şiddet olaylarına sosyal medya hesabından tepki gösterdiğini, bu kez kendisinin bu paylaşıma konu olduğunu söyleyen Emriye Metegül, “Normalde bu tür şiddet olaylarında paylaşımlar yapardım. Bu sefer benim paylaşılmam tuhaf oldu. İnsanın aklına gelmeyen şeyler başına geliyor. Böyle olacağını bilsem, ne çocuğumu verirdim ne de kendim giderdim. Bu ne kullandığı belirsiz insanların ne yapacağı belli olmuyor. Sadece alkollü olduğu için uyardım. Hiç kimsenin yanına kar kalmasın. Özellikle çocuk şiddetin içinde. Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa, o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri için ilk yorum
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, toplumda infial uyandıran Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri için, 'Kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
OYNAT 01:57
Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap, tarafından küçük kızları önünde öldüresiye dövülen E.M.'nin annesi Dursune Metegül, ilk kez konuştu.

Kızının ve torununun hakkında açıklamalarda bulunan anne Metegül, 'Torunum, 'babamı görürsem taş atarım' diyor. Bizim konuşmalarımızı duyduğu zaman hemen anlıyor, 'anneme vurdu babam. Annem çok ağladı, bağırdı. Kimse yardım etmedi' diyor.

Çok merak ediyorum oradan izliyorlar da Allah'ın bir kulu o çocuğun önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Benim kızımı orada göz göre göre öldürdüğünü görüp hiç kimse müdahale etmiyor.' diye konuştu.

Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
OYNAT 00:21
Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu
Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede konuştu. E.M., 'Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın' dedi.


Abone Ol Google News
Samsunda akılalmaz olay

Samsun'da akılalmaz olay

​Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu, 80 kişi karantinada.
Artışın sırrı çözüldü

Artışın sırrı çözüldü

​Vakalar aynı soyadından kümeleniyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisanda Türkiyede

​İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla ilk sırada.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, güzel haberi verdi.

Örnek şehir

Örnek şehir

​Üç ilçede vaka yok, diğer ilçelerde sayı bire düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.