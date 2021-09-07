Gündem Samsunda FETÖden bir araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
SAMSUN

Samsun’da FETÖ’den bir araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun’da 1 araştırma görevlisi ile 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Samsun’da FETÖ’den bir araştırma görevlisi ve 2 üniversite öğrencisi gözaltına alındı
Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "askeri mahrem’ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan talimat gereği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan 1 kişi ile 2’si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi hastanede sağlık raporu ve Covid-19 testinin alınmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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