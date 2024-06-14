Samsun'da iki fabrikada yangın: Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler korkuttu

Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İki fabrikada da bebek bezi, kedi kumu, ambalaj malzemesi gibi yoğunluğu plastik olan ürünlerin üretildiği öğrenildi.
Valilikten açıklama
Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.