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Samsun'da iki fabrikada yangın: Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler korkuttu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

09:15 - 14/06/2024 Cuma
AA
Samsun
Samsun

Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Nenehatun Caddesi'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede büyüyerek yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İki fabrikada da bebek bezi, kedi kumu, ambalaj malzemesi gibi yoğunluğu plastik olan ürünlerin üretildiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.


Vali Tavlı, yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirterek,
"Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor"
dedi.




#Fabrika Yangını
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#yangın
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