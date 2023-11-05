Samsun'da iki otomobil çarpıştı: Altı kişi yaralandı

Ağır yaralanan dört yaşındaki çocuk, buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yusuf G. idaresindeki 52 DA 530 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde Dursun T. idaresindeki 55 GR 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Süheyla T, Hava A, Betül Fatıma T. ile Bahar Zeynep T. (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.