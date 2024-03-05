Çarpmanın etkisi ile 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.