|
Gündem

Kaza sonrası kaçan araç dehşet saçtı: Bir polis şehit oldu bir polis yaralandı

Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu, bir polis de yaralandı. Olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

07:21 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 07:51 - 5/03/2024 Salı
AA
Kazadan kaçan otomobilin çarptığı 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Kazadan kaçan otomobilin çarptığı 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarptı.



Çarpmanın etkisi ile 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şehit polis memuru Mutlu'nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Orhan Mutlu

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.



#KAZA
#polis
#şehit
#Havza
#Orhan Mutlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gümüşhane imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri akşam ezanı saati