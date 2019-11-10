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Samsun'da Baruthane Ortaokulu'ndaki kan bağışı kampanyasında rekor

Samsun'da ortaokuldaki kan bağışı kampanyasında rekor

Samsun'un İlkadım ilçesinde Baruthane Ortaokulunca başlatılan kampanyada 1549 ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırıldı. Etkinlikte üç kan bağışı otobüsü, bir tır, iki platform, yedi çadır ve üç sınıfta 10 doktor, 38 hemşire, 16 destek personel, üç koordinatör ve 30 Kızılay üniversite gönüllüsü görev aldı.

Haber Merkezi AA
Samsun'un İlkadım ilçesinde Baruthane Ortaokulunda kan bağışı kampanyasında rekor kırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Baruthane Ortaokulunda kan bağışı kampanyasında rekor kırıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, öğrencilere iyilik yapmak, yardımlaşmak ve empati duygusunu oluşturmak amacıyla Baruthane Ortaokulu bahçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonunda 1549 ünite kan toplandığı açıklandı.

Samsun Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Serdar Bayram koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte üç kan bağışı otobüsü, bir tır, iki platform, yedi çadır ve üç sınıfta 10 doktor, 38 hemşire, 16 destek personel, üç koordinatör ve 30 Kızılay üniversite gönüllüsü görev aldı.

Türkiye rekoru


Öğrencilerin davetiyle okula gelen bağışçılardan 08.00 ile 22.00 saatleri arasında bin 549 ünite kan toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir günde toplanan bağış sayısının, Türkiye rekoru olduğu belirtildi.

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, yaptığı açıklamada, okul müdürüne, canla, başla, gayretle, sorumluluk bilinciyle çalışan öğrencilere ve okul idaresine göstermiş oldukları gayretten ötürü teşekkür etti.

Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli de okul olarak kan bağışında birinci yıl Karadeniz, geçen yıl da 905 ünite kan bağışıyla Türkiye rekoru kırdıklarını hatırlattı.

Bir öğrenci 50 bağışçı topladı

Kampanyaya 50 bağışçı toplayan 6. sınıf öğrencisi Zeynep Suna Terzioğlu, "Oturduğumuz mahallede marketleri, her yeri gezdim. Çok uğraştım. Böyle bir okulda olduğum için çok şanslıyım. Ben kendi adıma böyle bir projede yer aldığım için kan bağışçısı toplayabildiğim için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Kan bağışçılarını okula getiren öğrencilerden Murat Erdem Kökçü de kan bağışçısı toplamak için adeta savaştığını ifade ederek böyle bir kampanyaya katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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